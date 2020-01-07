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Зариф предупредил об обратном эффекте угроз Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник в интервью CNN заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранцев их не напугают.

"Президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать этим людям, которых его угрозы только приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас", - сказал он.

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"Война была начата давно Соединенными Штатами. Соединенные Штаты уничтожили стабильность в этом регионе, - подчеркнул Зариф. - Соединенные Штаты подорвали безопасности в этом регионе".

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

Президент США Дональд Трамп накануне в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство Сулеймани. При этом он подтвердил готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Между тем, во вторник парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.

Иран Касем Сулеймани

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