В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

СМИ со ссылкой на врачей сообщают также о более 200 пострадавших

Во время прощания с Касемом Сулеймани в городе Керман Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число жертв давки, произошедшей в ходе прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране, достигло 50 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на медиков.

Пострадали в давке свыше 200 человек. У некоторых из них тяжелые травмы.

Как сообщалось, во вторник в родном для Сулеймани городе Кермане, расположенном на юго-востоке Ирана, проходит церемония прощания и похороны генерала.

Накануне агентство AP рассказало, что в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

Гибель иранского генерала

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

На следующий день постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство США Сулеймани будет военная акция.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство генерала.

Между тем, во вторник парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Как сообщает Tasnim, в Иране подготовили 13 сценариев мести США за спецоперацию в Багдаде.