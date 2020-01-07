СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

Глава иранской дипломатии должен был принять участие в заседании Совбеза ООН

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был 9 января выступить на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, сообщает Foreign Policy со ссылкой на три дипломатических источника.

По словам одного из собеседников издания, Зариф запросил американскую визу "несколько недель назад". Как отмечается, это была бы первая возможность Тегерана напрямую обратиться к мировому сообществу после убийства американскими военными в Ираке командира спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Foreign Policy отмечает, что запрет на въезд в страну для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.