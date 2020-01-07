США начали готовиться к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовятся к возможному ответу Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани, в частности, к попыткам покушения на жизни американских высокопоставленных военнослужащих, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, предупреждения получили корабли в регионе Ближнего Востока. По словам одного из источников, в Вашингтоне ожидают крупную атаку в ближайшие день или два.

"Также американские официальные лица осведомлены о том, что Иран может попытаться совершить атаку на высокопоставленного американского руководителя или военного командира", - сообщает агентство.

Согласно информации другого официального лица, Иран рассредоточил свои корабли. И, хотя цель этого решения пока неясна, корабли могут быстро перейти в атаку, указывает AP.

Тем не менее, несмотря на то, что американские разведслужбы не проясняют, будут ли действия Ирана направлены на укрепление защиты или же, наоборот, в Тегеране готовятся к нападению, США продолжают укреплять свои позиции, отмечает агентство.

Так, США усилили защиту своих сил, в частности, в Ираке. По данным источников агентства, некоторое число американских солдат передислоцировали из Кувейта в Ирак. Также американские военные приостановили тренировочный процесс, чтобы сфокусироваться на обороне.

Гибель иранского генерала

3 января стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

На следующий день постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство США Сулеймани будет военная акция.

Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал "серьезное возмездие", если Тегеран начнет атаки, чтобы отомстить за убийство генерала.

Между тем, во вторник парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Как сообщает Tasnim, в Иране подготовили 13 сценариев мести США за спецоперацию в Багдаде.