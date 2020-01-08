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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

МИД Украины и Ирана договорились координировать действия следственных групп

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорился о координации действий следственных групп обеих стран по выяснению причин крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал украинский министр в твиттере в среду.

Украинский Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Пристайко ранее сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа).

Граждан России среди погибших нет.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Боинг Boeing-737

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