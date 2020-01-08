МИД Украины и Ирана договорились координировать действия следственных групп

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом договорился о координации действий следственных групп обеих стран по выяснению причин крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.

"Говорил с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы PS752 в Тегеране", - написал украинский министр в твиттере в среду.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.

Украинский Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Пристайко ранее сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа).

Граждан России среди погибших нет.