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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

СМИ узнали об отказе Ирана передать Boeing "черные ящики" разбившегося лайнера

Как заявили в Иране, страна, в которую будут переданы его самописцы для расшифровки, пока не выбрана

СМИ узнали об отказе Ирана передать Boeing "черные ящики" разбившегося лайнера
На месте крушения украинского самолета
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, которого цитирует СМИ.

Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Во вторник СМИ со ссылками на источники сообщили, что компания Boeing поставлена в известность о крушении лайнера в Иране, она начала сбор информации об обстоятельствах трагедии.

Крушение украинского самолета в Иране

Украинский Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Граждан России среди погибших нет.

Украина ввела временное ограничение авиаперелетов над Ираном до выяснения причин трагедии.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Боинг Boeing-737

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