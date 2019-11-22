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Вместе с "вором в законе" в Сухуми застрелили его знакомого и официантку

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В абхазской больнице умерли еще двое пострадавших во время стрельбы в центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо", в результате которой ранее был убит "вор в законе".

"В больнице скончались раненные во время стрельбы официантка ресторана и мужчина, сидевший с погибшим за одним столиком. Еще трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести находятся в сухумской больнице", - сообщили "Интерфаксу" вечером в пятницу в МВД Абхазии.

Ранее сообщалось об одном погибшем - им, по данным источников, оказался "вор в законе" Астамур Шамба.

По информации МВД Абхазии, стрельба у ресторана началась около 14:40. Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и начали стрелять по людям, сидевшим за столиком возле ресторана.

МВД Абхазии объявило план-перехват. Через час после инцидента горящую машину преступников обнаружили в районе Сухумского железнодорожного депо.

По данным осведомленного источника "Интерфакса, погибшим на месте стрельбы оказался криминальный авторитет Астамур Шамба 1981 года рождения. По неподтвержденным данным, также был ранен находившийся с ним другой криминальный авторитет - Алхас Авидзба. Оба они уроженца города Гудаута.

Абхазия Сухум Астамур Шамба

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