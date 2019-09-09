Хаджимба опередил на тысячу голосов Квицинию на выборах главы Абхазии

В ЦИК подчеркивают, что это предварительные данные

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во втором туре выборов президента Абхазии, по предварительным данным, лидирует действующий президент страны Рауль Хаджимба, сообщил "Интерфаксу" председатель ЦИК республики Тамаз Гогия в понедельник.

"Согласно предварительным данным у кандидата Хаджимба перевес на более тысячи голосов. Эти, еще раз напомню, предварительные результаты приняты сегодня на заседании ЦИК, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента", - сказал Гогия, уточнив, что Хаджимба набрал 47,38% голосов, а Алхаса Квициния - 46,19%.

При этом в ночь на понедельник Хаджимба уже объявил о своей победе во втором туре выборов. Однако в ЦИК Абхазии сообщили, что оснований для подтверждения победы того или иного кандидата в президенты на тот момент не было.

Квициния не признал победу оппонента и заявил своим сторонникам, что будет оспаривать победу Хаджимба, даже если об этом заявит ЦИК.

Оппозиционные партии и общественные организации распространили заявление, в котором предостерегают ЦИК от нарушения закона о выборах президента республики, в соответствии с которыми победившим может считаться кандидат, набравший более половины голосов от общего числа проголосовавших.

Они считают, что "в результате прошедших выборов президента, ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов для того, чтобы быть избранным" и призывают Центризбирком "объявить выборы несостоявшимися".