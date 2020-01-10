Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Чартерные рейсы из США на Кубу смогут летать только в Гавану

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта США с пятницы объявило о приостановке полетов всех американских чартерных рейсов в аэропорты Кубы, исключение составил лишь гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти.

Эта мера будет применена к девяти аэропортам в городах Кубы, при этом авиакомпаниям дан срок в 60 дней для того, чтобы прекратить полеты.

"По моей просьбе министерство транспорта ограничит полеты чартерных рейсов лишь аэропортом имени Хосе Марти", - заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению американской прессы, цель этой меры состоит в том, чтобы власти Кубы прекратили получать финансовую прибыль от этих полетов.

США усилили экономические санкции в отношении Кубы в 2019 году, напоминают американские СМИ.

США Куба

Новости

Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

Крушение украинского самолета в Иране

Эксперты пока не нашли признаков атаки или теракта на обломках "Боинга"

Эксперты пока не нашли признаков атаки или теракта на обломках "Боинга"
Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила доступ к "черным ящикам" "Боинга" и записям диспетчеров

Премьер-министр Абхазии назвал кризис в стране локальным

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Крушение украинского самолета в Иране

Столтенберг заявил о доверии разведданным о попадании иранской ракеты в "Боинг"

Суд Швейцарии отклонил жалобу РФ на решение о выплате $82 млн украинским компаниям

Тысячи иракцев вышли на акции протеста с антиамериканскими лозунгами

Тысячи иракцев вышли на акции протеста с антиамериканскими лозунгами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');