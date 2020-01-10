Чартерные рейсы из США на Кубу смогут летать только в Гавану

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство транспорта США с пятницы объявило о приостановке полетов всех американских чартерных рейсов в аэропорты Кубы, исключение составил лишь гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти.

Эта мера будет применена к девяти аэропортам в городах Кубы, при этом авиакомпаниям дан срок в 60 дней для того, чтобы прекратить полеты.

"По моей просьбе министерство транспорта ограничит полеты чартерных рейсов лишь аэропортом имени Хосе Марти", - заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

По сообщению американской прессы, цель этой меры состоит в том, чтобы власти Кубы прекратили получать финансовую прибыль от этих полетов.

США усилили экономические санкции в отношении Кубы в 2019 году, напоминают американские СМИ.