Глава ЦИК Абхазии увидел одну из причин кризиса в несовершенстве законов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия призвал парламентариев срочно пересмотреть законодательство о выборах. По его мнению, в некоторых статьях, в том числе, о повторных выборах, есть огромное количество противоречий.

Он заявил, что к нынешней ситуации в республике привели, в том числе, неточности в законе. По мнению Гогия, "очень многие статьи требуют доработки, дабы избежать в последующем подобных эксцессов, эти вопросы должны быть сняты законодательной властью. Нельзя искать причину в исполнителе, который не может понять, как решать эти противоречия".

При этом он подчеркнул, что "решение кассационной коллегии Верховного суда нужно выполнить, независимо от нашего мнения".

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала в пятницу незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. 13 января будет объявлена дата новых выборов.

Решение последовало после акции оппозиции 9 января, когда группа активистов пришла к зданию администрации президента и потребовала новых выборов.