Трамп предупредил верховного лидера Ирана о необходимости выбирать выражения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который недавно оказался не столь уж и верховным, наговорил гадостей в адрес США и Европы. Их (Ирана - ИФ) экономка разваливается, люди терпят лишения. Ему (Хаменеи - ИФ) следует быть очень осторожным в выражениях!" - написал американский президент в твиттере.

Накануне Хаменеи в пятничной молитве обвинил Великобританию, Германию и Францию в недееспособности в области сохранения иранской ядерной сделки.

The so-called "Supreme Leader" of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!