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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Нетаньяху пообещал бороться за освобождение осужденной в РФ израильтянки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полон решимости добиваться возвращения на родину израильтянки Нааме Иссасхар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду наркотиков, его слова приводит МИД Израиля в фейсбуке.

"Несмотря на разочарование решением суда, я не сдаюсь. Я буду продолжать действовать, используя все пути, чтобы вернуть Нааму домой", - говорится в заявлении израильского МИДа. В нем отмечается, что Нетаньяху в четверг поговорил по телефону с матерью осужденной.

Также разочарование решением московского суда выразило внешнеполитическое ведомство Израиля.

"Несмотря на разочаровывающее решение суда РФ, мы и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для освобождения Наамы Иссасхар и ее возвращения домой. МИД продолжит оказывать помощь Нааме и членам ее семьи всеми возможными способами", - отмечается в нем.

Сегодня, 19 декабря, Московский областной суд признал законным приговор израильтянке Иссасхар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду около 10 граммов гашиша.

Дело Иссасхар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Израиль Россия Биньямин Нетаньяху Наама Иссасхар Шереметьево

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