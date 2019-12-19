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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Мособлсуд признал законным приговор осужденной за наркотики израильтянке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московский областной суд не нашёл оснований для отмены приговора израильтянке Нааме Иссасхар, осужденной в РФ за хранение и контрабанду около 10 граммов гашиша.

Приговор Химкинского городского суда от 11 октября оставлен в силе. Она была признана виновной по статьям УК РФ "контрабанда наркотических средств в значительном размере" и "Незаконное хранение наркотических веществ" и приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к хранению и контрабанде наркотиков.

После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Израиль Шереметьево Наама Иссасхар

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