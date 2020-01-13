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Нетаньяху в письме осужденной в РФ Иссасхар обещал продолжить попытки ее освобождения

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо осужденной в России и отбывающей срок в тюрьме израильтянке Нааме Иссасхар, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.

"Наш народ всегда выделялся своей традицией взаимной поддержки - мы не оставляем на произвол судьбы, и в вашем случае это тоже будет так", - написал он.

"Государство Израиль предпринимает нескончаемые попытки, чтобы вернуть вам свободу. Мы все единодушно ожидаем скорой встречи с вами", - добавил Нетаньяху.

По данным офиса Нетаньяху, Иссасхар должна была получить письмо накануне вечером.

26-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 грамм гашиша.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке.

Она отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле она признала только факт обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Российский суд назначил ей реальный срок - 7,5 лет в колонии общего режима. Помиловать ее и отправить в Израиль в октябре 2019 года официально просили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

Наама Иссасхар Израиль США РФ

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