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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

В аэропорту Хельсинки появились туалеты для собак

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Хельсинки начали работу два туалета для собак; каждый год через аэропорт путешествует более 10 тыс. собак, сообщает финская служба новостей Yle.

"Один туалет располагается в новом крыле аэропорта, откуда самолеты совершают рейсы за пределы Шенгенской зоны. Второй туалет находится на улице перед терминалом T2", - уточняется в публикации.

Расположенный в душевой комнате, собачий туалет представляет собой небольшой подиум с зеленой искусственной травой.

"Мы хотим, чтобы путешествие для пассажиров с собаками было максимально удобным. Когда питомец справляет нужду, то и хозяевам становится спокойнее, и они могут расслабиться", - приводит Yle слова начальника отдела обслуживания пассажиров кампании Finavia Ханны Хямяляйнен.

Хельсинки Финляндия

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