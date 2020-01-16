В аэропорту Хельсинки появились туалеты для собак

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Хельсинки начали работу два туалета для собак; каждый год через аэропорт путешествует более 10 тыс. собак, сообщает финская служба новостей Yle.

"Один туалет располагается в новом крыле аэропорта, откуда самолеты совершают рейсы за пределы Шенгенской зоны. Второй туалет находится на улице перед терминалом T2", - уточняется в публикации.

Расположенный в душевой комнате, собачий туалет представляет собой небольшой подиум с зеленой искусственной травой.

"Мы хотим, чтобы путешествие для пассажиров с собаками было максимально удобным. Когда питомец справляет нужду, то и хозяевам становится спокойнее, и они могут расслабиться", - приводит Yle слова начальника отдела обслуживания пассажиров кампании Finavia Ханны Хямяляйнен.