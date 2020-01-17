Главу бурятского отделения "Единой России" исключили из партии после резонансного ДТП

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президиум генсовета "Единой России" исключил из партии секретаря отделения по республике Бурятия Баира Жамбалова, после ДТП с участием его автомобиля, при котором погибла 17-летняя девушка, сообщается на официальном сайте партии.

Решение об исключении Жамбалова и снятия его с должности секретаря бурятского отделения "Единой России" были принято на заседании президиума единогласно.

"Мы ни в коей мере не вмешиваемся и не пытаемся подменить следственные органы, которым предстоит ответить на вопрос о том, кто же находился за рулем внедорожника, который принадлежит секретарю нашего регионального отделения Баиру Жамбалову (...) Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог бы позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД или в МЧС республики", - сообщил замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что действия Жамбалова бросают тень на партию и органы власти.

Исполняющим обязанности главы реготделения до проведения конференции назначен заместитель секретаря отделения Батор Цыбиков.

Ранее местные СМИ сообщали, что 12 января местный бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Позже он сам пришел в полицию.

По данным местных журналистов, автомобиль принадлежал вице-спикеру парламента Бурятии, главе местного отделения "Единой России" Баиру Жамбалову.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал награду тому, кто предоставит видеозапись ДТП, в котором под колесами внедорожника погибла 17-летняя девушка.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия), его расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.