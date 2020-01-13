У главы Пентагона не было доказательств плана Сулеймани атаковать посольства США

Трамп, обосновывая ликвидацию Сулеймани, заявлял о "неминуемой" угрозе американским посольствам со стороны иранского генерала

Глава Пентагона Марк Эспер Фото: Reuters

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел каких-либо определенных доказательств того, что глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани намеревался устроить атаку на четыре американских посольства, передает CBS News.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что американская спецоперация по ликвидации Сулеймани была предпринята, чтобы предотвратить атаки на четыре посольства США, которые якобы готовил глава "Кудс".

В то же время Эспер не исключил, что нападения действительно могли произойти.

"Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что полагает так. Что касается четырех посольств (США - ИФ), то я не видел ни одного (доказательства - ИФ). Я же говорю, что разделял точку зрения президента касательно того, что, возможно - мое предположение было таково, что их целью могли быть наши посольства. Посольства - это самая заметная демонстрация американского присутствия в стране", - заявил он в интервью программе "Face the Nation".

3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).