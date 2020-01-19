Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

Увольнение советника Трампа по России, новые подробности о ликвидации Сулеймани и лишение титула принца Гарри и Меган Маркл

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Демократы и Белый дом направили в Сенат документы с официальными позициями по импичменту. Палата представителей в 111-страничном документе обосновала объявленный президенту США импичмент необходимостью гарантировать честную президентскую кампанию 2020 года и подчеркнула, что считает вину Трампа доказанной. В свою очередь команда юристов президента США назвала обвинения "атакой на право американцев свободно выбирать своего президента". В ответе Сенату подчеркивается, что Трамп отвергает оба пункта обвинений и требует отозвать представление к импичменту.

- Советник Трампа по России уволен из СНБ США менее чем через три месяца после назначения. По данным источников Axios, Эндрю Пик - директор подразделения по отношениям с Европой и Россией Совета национальной безопасности США - временно отстранен от должности на время начатого в отношении него расследования, "связанного с вопросами безопасности". Источники Bloomberg уточняют, что Пик уволен.

- Трамп на частном ужине для спонсоров Республиканской партии описал ликвидацию Сулеймани. Он заявил, что иранский генерал говорил "плохие вещи" о США, после чего был убит. При этом Трамп не упомянул о "неминуемой" угрозе интересам США или американским посольствам со стороны Сулеймани, хотя ранее он именно так обосновал ликвидацию командира "Кудс". Кроме того, Трамп подробно рассказал, как наблюдавшие за операцией военные вели для него обратный отсчет до гибели иранского генерала.

- Принц Гарри и Меган Маркл лишатся титула "королевское высочество". Также супруги вернут свыше 3 млн долларов, потраченных на ремонт их дома возле Виндзорского замка, и откажутся от государственной финансовой поддержки. Такие условия содержатся в соглашении герцога и герцогини Сассекских с Букингемским дворцом. При этом Елизавета II заверила, что "Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи".

- Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша, и отверг возможность их передачи Варшаве. Речь идет о произведениях искусства из списка, который накануне опубликовал польский МИД. В их числе "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.