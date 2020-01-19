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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

СМИ узнали об отстранении сотрудника СНБ США, занимавшегося Россией

В его отношении начато расследование

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Эндрю Пик - директор подразделения по отношениям с Европой и Россией Совета национальной безопасности (СНБ) США - временно отстранен от должности на время начатого в отношении него расследования, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование "связано с вопросами безопасности", говорится в сообщении, другие подробности не приводятся.

Как отмечает Axios, Пик должен был на следующей неделе сопровождать президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.

Пик отказался от комментариев, в СНБ в ответ на вопросы журналистов заявили, что "не обсуждают кадровые вопросы".

Издание отмечает, что отстраненный сотрудник имел доступ к "чувствительной информации" как на своем нынешнем посту, так и во время работы в Госдепартаменте США.

Эндрю Пик возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

США СНБ США Эндрю Пик

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