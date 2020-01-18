Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

В ведомстве отвергли возможность передачи Варшаве находящихся в РФ произведений искусства

Здание Министерства культуры РФ Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Произведения искусства, которые власти Польши требуют вернуть, останутся в России, заявил "Интерфаксу" директор департамента Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"Единственно возможное мнение - культурные ценности, права на которые предъявляет Польша, являются достоянием РФ и останутся в России", - сказал Кононов.

Ранее МИД Польши опубликовал список произведений искусства, находящихся в РФ, на которые заявил права. В их числе "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства - многие из них по сей день находятся в России", - заявлял польский МИД.