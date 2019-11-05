США официально начали выход из Парижского соглашения по климату

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - США в понедельник запустили формальный процесс процедуры прекращения участия в Парижском соглашении по климату, написал американский госсекретарь Майк Помпео в твиттере.

"США горды тем, что являются мировыми лидерами по сокращению любых выбросов (в атмосферу - ИФ), укреплению способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, росту экономики и обеспечению энергией наших граждан", - отметил он.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако, как напоминают американские СМИ, согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября нынешнего года.