Трамп раскритиковал экоактивистов, предрекающих апокалипсис

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе подверг критике экологических активистов, утверждающих, что человечеству грозит катастрофа.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса, - сказал Трамп. - Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику".

Ряд западных СМИ связал его слова с 17-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, которая критикует мировых лидеров за бездействие в том, что касается борьбы с изменением климата.

Вместе с тем Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев", запущенной на форуме в Давосе.

Позднее во вторник Тунберг, как ожидается, также выступит на форуме в Давосе.