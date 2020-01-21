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Трамп раскритиковал экоактивистов, предрекающих апокалипсис

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе подверг критике экологических активистов, утверждающих, что человечеству грозит катастрофа.

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"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса, - сказал Трамп. - Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику".

Ряд западных СМИ связал его слова с 17-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, которая критикует мировых лидеров за бездействие в том, что касается борьбы с изменением климата.

Вместе с тем Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев", запущенной на форуме в Давосе.

Позднее во вторник Тунберг, как ожидается, также выступит на форуме в Давосе.

Дональд Трамп Давос

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