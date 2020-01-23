Антикоррупционный орган Украины попросили заняться "золотым отпуском" Зеленского в Омане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским требований законодательства об обязательном декларировании расходов после поездки в Оман. Об этом Гончаренко сообщил в своем фейсбуке.

Пресс-служба партии "Евросолидарность" приводит слова Гончаренко, из которых следует, что в Омане Зеленский проживал вместе с женой и детьми в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Уточняется, что "только стоимость проживания в президентском люксе этого отеля, где якобы было зафиксировано его проживание, составляет около 100-135 тыс. грн в сутки ($4 тыс. - $5,5 тыс. - ИФ). А вообще эта поездка в Оман стоила президенту Украины не менее 2,5 млн грн, (более $102 тыс. - ИФ) - причем в эту сумму не входит стоимость перелета президента Украины вместе с членами его семьи из Киева в Оман и из Омана в Киев", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, в Едином государственном реестре деклараций соответствующее сообщение отсутствует.

В связи с этим Гончаренко сообщает НАПК о возможных коррупционных нарушениях со стороны Зеленского и требует от НАПК предоставить соответствующую правовую оценку.

В начале года издание "Страна.ua" сообщило, что глава государства 2 января после новогоднего отдыха в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах вернулся в Киев, после чего без огласки отправился с семьей в Оман, где поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската. Издание также опубликовало фотографии Зеленского на отдыхе и сообщило, что глава охраны президента Максим Донец отправился в Оман заранее, чтоб подготовить поездку.

5 января Офис президента Украины в своем Telegram-канале сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и там у него запланированы встречи на высшем уровне.

20 января в партии экс-президента Украины Петра Порошенко посоветовали Зеленскому внести расходы на "золотой отпуск" в Омане в декларацию в случае, если он отдыхал там за свой счет.

"Когда Зеленский внесет расходы на "золотой" отпуск в Омане в свою декларацию? Чартерный самолет, пятизвездочный отель, пышные ужины - отпуск президента явно "потянул" минимум на 100 тысяч долларов", - посчитал депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, "помощник президента Андрей Ермак говорил, что Зеленский отдыхал за свой счет. В таком случае по закону президент обязан внести эти расходы в свою декларацию. Поэтому, Владимир Александрович, не забудьте это сделать!", - написал Гончаренко на своей странице в фейсбуке. Он также сообщил, что подготовил депутатский запрос/