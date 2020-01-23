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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Авиарейс Гуанчжоу-Москва полетит без посадки в Ухане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Китайский авиаперевозчик China Southern отменил рейс в Москву из Уханя, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

Как следует из онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", рейс CZ355 не станет делать промежуточную посадку в уханьском аэропорту "Тяньхэ", а полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву.

Пока время прибытия самолета в "Шереметьево" остается прежним: 19:25 по Москве 24 января (пятница).

Накануне, 22 января, в "Шереметьево" из Уханя прибыл самолет той же авиакомпании. Затем с задержкой в 15 минут в Ухань вылетел самолет из Москвы.

Из Москвы в Ухань прямой рейс выполняет China Southern. Далее после посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется из "Шереметьево" по средам, пятницам и воскресеньям.

22 января штаб по профилактике и контролю эпидемии, расположенный в Ухани, сообщил об остановке работы с утра четверга автобусов, метро и паромов. Жителей призвали без особой необходимости не покидать город. Также введены временные ограничения на коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что с российской стороны никаких ограничений на полеты в Ухань нет. Тем не менее, по его словам, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны. "Если авиаперевозчик физически не сможет выполнить рейс, например, в связи с закрытием аэропорта или введением запрета от местных властей, тогда возможны изменения в расписании. Информация должна быть доведена до пассажиров заранее", - сказал собеседник агентства.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован. По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В четверг стало известно, что в Китае изолировали уже два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань. Позднее в четверг также сообщалось, что еще в двух китайских городах из-за вируса перекрыли дороги и приостановили работу общественного транспорта.

Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
China Southern Ухань Гуанчжоу Китай Москва

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