Еще в двух городах Китая перекрыли дороги из-за угрозы коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Еще два города в китайской провинции Хубэй, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса, приостанавливают работу общественного транспорта и перекрывают дороги с целью сдержать распространения этого вируса, сообщили в четверг западные СМИ.

В частности, власти города Сяньтао с населением 1,5 млн человек закрыли 30 въездов на шоссе, соединяющее Ухань с городом Шэньчжэнь на юго-востоке (провинция Гуандун).

Администрация города Чиби, где проживают около 500 тыс. человек, с полночи останавливает движение общественного транспорта, в том числе в соседних с городом частях провинции.

Кроме этого, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

В еще одном китайском городе - Эчжоу - ранее в четверг также временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. В Эчжоу проживают около 1,1 млн человек.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Макао.