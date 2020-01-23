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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Еще в двух городах Китая перекрыли дороги из-за угрозы коронавируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Еще два города в китайской провинции Хубэй, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса, приостанавливают работу общественного транспорта и перекрывают дороги с целью сдержать распространения этого вируса, сообщили в четверг западные СМИ.

В частности, власти города Сяньтао с населением 1,5 млн человек закрыли 30 въездов на шоссе, соединяющее Ухань с городом Шэньчжэнь на юго-востоке (провинция Гуандун).

Администрация города Чиби, где проживают около 500 тыс. человек, с полночи останавливает движение общественного транспорта, в том числе в соседних с городом частях провинции.

Кроме этого, в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

В еще одном китайском городе - Эчжоу - ранее в четверг также временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. В Эчжоу проживают около 1,1 млн человек.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Макао.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

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