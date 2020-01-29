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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано у берегов Кубы и Ямайки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Карибском море между Кубой и Ямайкой зафиксировано мощное землетрясение, сообщает во вторник Геологическая служба США.

По ее оценке, магнитуда землетрясения составила 7,7. Изначально она оценивалась в 7,3.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).

Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.

Работающая из США для Кубы "Радио Марти" сообщила, что жители восточных и западных районов страны ощутили землетрясение.

По сообщению западных СМИ, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков. Геологическая служба США на своем сайте разместила предупреждение об опасности.

Латиноамериканские СМИ пока не сообщают о серьезных разрушениях или о жертвах. Они предупредили об угрозе цунами для Кубы, Ямайки, Гондураса, Мексики, Каймановых островов, Белиза.

Куба Ямайка Карибское море

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