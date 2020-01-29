Китай и Россия начали вместе создавать вакцину от коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Китайская сторона передала российским ученым геном нового коронавируса 2019-nCoV, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать вакцину, сообщило российское генконсульство в Гуанчжоу.

Данные о геноме позволили российским специалистам быстро разработать экспресс-тесты, которые позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека, рассказали дипломаты.

Роспотребнадзор 21 января объявил, что геном вируса известен ученым и что созданы лабораторные варианты диагностических тестов для экстренного подтверждения заражения. На следующий день глава этой службы Анна Попова сказала, что тесты уже в работе и дают хороший результат. Тогда же она сказала, что Россия начала разработку собственной вакцины.

По данным правительства КНР, на утро 29 января было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, еще 65 случаев подтверждены в 15 других странах. 132 заболевших погибли.

Прирост заболевания за сутки составил 32% (1459 человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем у атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и у ближневосточного респираторного синдрома MERS (36%). Отслежено 65 537 лиц, контактировавших с заразившимися (17 704 - за последние сутки), 59 990 находятся под наблюдением.