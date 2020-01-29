У прилетевшей из Пекина в Москву с недомоганием стюардессы выявили ОРВИ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бортпроводница, прилетевшая рейсом из Пекина в Москву, обследована на заболевание новым коронавирусом, предварительный диагноз - ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в среду стало известно, что в аэропорту "Шереметьево" в медицинском пункте терминала D ПАО "Аэрофлот" находится бортпроводница-россиянка 1996 года рождения с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Она входила в состав экипажа рейса Пекин - Москва.

Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно прибыли в медпункт. Выяснилось, с 27 по 29 января стюардесса находилась в Пекине, жила в отеле и питалась там же.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего на том рейсе прибыло 238 пассажиров и 10 членов экипажа. На борту был проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, других лиц с признаками инфекционного заболевания не обнаружили.