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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:57

Более 50 человек умерли от коронавируса в провинции Хубэй за сутки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 56 случаев смерти от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2 103 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, - скончался 41 человек, выявлено 1 033 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе заражение коронавирусом подтверждено у 11 177 человек (в Ухане - 5 142), 350 человек скончались (в Ухане - 265). После выздоровления из медучреждений выписаны 295 человек.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. Случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китай Ухань Хубэй

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