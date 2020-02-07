Российский траулер затонул у берегов Эстонии за час

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский траулер Pongoma затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии в течение часа после того, как на обледеневшем судне затопило отсек с рулевой машиной, рассказал его капитан Виктор Питкевич.

"Никакого столкновения не было. Но погодные условия были на пределе для этого судна - высокая волна, обледенение. Мы останавливались и окалывались", - цитирует Питкевича портал телерадиовещания ERR.

Он уточнил, что траулер направлялся из Санкт-Петербурга в Калининград и шел пустым. В какой-то момент на судне отказало рулевое управление. "Я сам стоял на вахте, когда матрос доложил, что рулевая машина не работает. Я убедился, что не работает, перешел на аварийное управление, оно тоже не отвечало. Сыграли тревогу, начали устанавливать причину. Открыл отсек с рулевой машиной - он полный воды. Как это произошло, я не знаю. Потом начало затапливать водой второй отсек, судно в течение 30 минут легло на борт", - рассказал Питкевич об обстоятельствах крушения траулера.

Он отметил, что за судно "боролись до последнего". "Из судна выбирались как из танка, через люк. Потом сидели (на завалившемся на борт - ИФ) судне, которое еще полчаса оставалось на плаву. Спустили плотик, залезли все в него. Отплыли метров на 30. Он (траулер - ИФ) встал носом вверх и благополучно (пошел на дно - ИФ)", - сообщил капитан.

Спасения, по его словам, пришлось ждать больше часа. "В плотике тоже была вода, два человека сильно переохладились. Через полтора часа подошел российский танкер, нас подняли на борт. Первым прилетел финский вертолет и забрал двух пострадавших. Потом прилетел ваш (эстонский - ИФ) вертолет, нас пятерых забрали и доставили в больницу. Нас осмотрели, выпустили и в семь утра мы уже были в посольстве. С танкера в вертолет нас поднимали в люльке. Все было сделано очень профессионально, мы очень благодарны ребятам (спасателям - ИФ)", - сказал капитан.

Как сообщило посольство РФ в Эстонии, в ночь на 7 февраля российское рыболовецкое судно Pongoma (экипаж - семь человек, все граждане России, порт приписки - Санкт-Петербург) потерпело бедствие и затонуло примерно в 24 км от берегов Эстонии.

"Пять моряков во главе с капитаном Виктором Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других - в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России", - сообщило диппредставительство.

Оно проинформировало, что сотрудники консульского отдела посольства начали оформлять выездные документы россиян. Моряки были временно размещены в местном отеле. Дипломаты также связались с судовладельцем, чтобы решить вопрос отправки моряков в Россию.