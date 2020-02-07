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На Украине через суд ликвидируют 48 партий-зомби

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Украины намерено через суд добиться ликвидации 48 партий, которые не ведут политической деятельности.

Министр юстиции Денис Малюська в видео в фейсбуке отмечает, что на Украине зарегистрированы 349 политических партий, из которых 48 "партий-зомби", которые не функционируют. В то же время существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодня не отвечает требованиям закона. А именно - невыдвижение политической партией своих кандидатов на выборы президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет", - сказано в сообщении.

Среди партий, названных Малюськой, Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ), "Женщины Украины", Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, "Пора", Либерально-гуманистическая партия "Товарищ", Всеукраинская казацкая партия, "Русичи", Партия казаков Украины, "Украина прежде всего!", "Партия "Детей войны", "Наш дом", Партия сильной власти и другие.

Украина

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