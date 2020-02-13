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Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года

Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Строительство на севере Польши американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) завершится не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Представитель Агентства по противоракетной обороне США Хизэр Кавалье сообщила в электронном сообщении агентству, что "мы (Пентагон - ИФ) ожидаем, что база будет готова к сдаче в эксплуатацию в финансовом 2022 году".

При этом, напоминает Bloomberg, согласно изначальным планам, база должна была быть готовой к использованию в декабре 2018 года. В то же время, отмечает агентство, нынешние оценки Пентагона относительно сроков готовности базы еще могут пересмотреть.

По данным Bloomberg, проблемы со строительством возникли у компании-подрядчика John Wood Group Plc. В результате Минобороны США пришлось добиваться выделения в 2021 финансовом году дополнительных $96 млн для завершения проекта.

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В понедельник глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл заявил, что проект в Польше уже может быть готов примерно на 92%, но затруднения возникли с элементами, от которых зависит работа боевых систем на базе.

Согласно утверждениям Пентагона, американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. При этом США считают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

База в Румынии и корабли

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база ПРО Aegis Ashore в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

В морскую составляющую системы, в частности, входят эсминцы ВМС США Carney, Donald Cook, Porter и Ross, которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли в прошлом неоднократно заходили для патрулирования в акваторию Черного моря.

Отношение России

Москва расценивает развертывание американских комплексов ПРО в Европе не как оборонительную систему, а как часть ядерного потенциала США. По мнению российских военных, на базах ПРО в Румынии и Польше могут быть размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk ("Томагавк"). При этом российская сторона заявляла, что она вынуждена будет предпринимать ответные меры из-за развертывания таких систем вблизи ее границ.

Польша США

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