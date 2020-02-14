Дамаск оказался близок к разделению на две части удерживаемого боевиками района

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска проводят в провинции Алеппо операцию, которая в случае успеха позволит разделить на две части очаг сопротивления экстремистов на северо-западе страны, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Сейчас военные приближаются к городу Атариб, к западу от города Алеппо. Он расположен на главной дороге, которая соединяет Алеппо с турецким городом Рейханлы. В случае если армии Сирии удастся взять под контроль Атариб и еще несколько населенных пунктов, то она фактически разрежет надвое занимаемую боевиками территорию. Тогда экстремисты смогут перебрасывать силы, оружие и боеприпасы между северными провинциями Алеппо и Идлиб не напрямую, а только через территорию Турции, полагают СМИ.

Такое развитие событий может не понравиться властям Турции. Портал "Аль-Масдар" считает, что если армия Сирии возьмет Атариб и начнет движение еще западнее - к населенному пункту Сармада, то турецкие силы вполне могут начать оказывать поддержку боевикам. Это связано с тем, что сирийские правительственные войска окажутся в непосредственной близости от погранперехода, которым Анкара в последнее время активно пользуется при переброске сил в Сирию.

"Аль-Масдар" считает, что эту проблему в выходные могут обсудить официальные лица РФ и Турции.

Ранее стало известно, что армия Сирии установила полный контроль над автомагистралью М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Именно освобождение этой дороги было главной целью наступления, проводимого военными в провинции Идлиб.