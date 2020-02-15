У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).

Отмечается, что мужчина был на Гавайях со своей супругой с 28 января по 7 февраля. За это время он посетил остров Мауи, где у него не было симптомов заболевания. Затем с 3 по 7 февраля он находился на Оаху - самом густонаселенном острове штата. Там у японца появились симптомы, похожие на простуду, но температуры не было. Заражение новым коронавирусом у него подтвердили только по возвращении в Японию.

По мнению гавайских эпидемиологов, мужчина заразился либо в Японии, либо во время перелета на американский остров. В настоящее время медики выясняют, с кем японец мог контактировать за время своего пребывания в США, особенно на острове Оаху.

Associated Press напоминает, что на данный момент в Японии зарегистрировано около 250 случаев заражения Covid-19, умер один человек. В США подтверждено 15 случаев заболевания.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом Covid-19, превысило 66 тысяч человек, умерли более полутора тысяч. При этом заразились 1,7 тысячи медиков, которые лечат больных пневмонией.