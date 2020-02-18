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На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского

На Украине за год запретили пять фильмов, в том числе один с участием Зеленского
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показ и распространение на территории страны пяти фильмов, из которых два российских, а в одном снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В сообщении Госкино, распространенном во вторник, отмечается, что три фильма запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Минкультуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" по обращениям Службы безопасности Украины.

В частности, речь идет о двух иностранных фильмах: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.), который запрещен из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма являлся нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.)

В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов.

Украина Владимир Зеленский

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