Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Японии скончался 112-летний Титэцу Ватанабэ, который ранее в феврале был официально признан самым старым мужчиной на планете, сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, японец скончался в воскресенье, 23 февраля. Причина его смерти не уточняется. Ранее, 12 февраля, Титэцу Ватанабэ был удостоен официального звания самого старого мужчины на планете. Соответствующий сертификат ему вручили представители Книги рекордов Гиннесса.

По данным японской газеты Mainichi Shimbun, за несколько дней до смерти у пожилого человека поднялась температура, а также возникли трудности с дыханием.

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в префектуре Ниигата на острове Хонсю. После окончания учебы он уехал на Тайвань, где 18 лет проработал в компании, занимавшейся закупками сахарного тростника. После окончания Второй мировой войны японец вернулся домой и работал в администрации Ниигаты до выхода на пенсию.

Выйдя на пенсию, Титэцу стал работать на семейной ферме. Он говорил, что секрет долголетия кроется в том, чтобы чаще улыбаться.

В настоящее время самый старый человек на Земле также является японским подданным. Это 117-летняя Канэ Танака.