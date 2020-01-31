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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Глава Минздрава Грузии призвала "не клеймить" всех приехавших из Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала недопустимой какую-либо дискриминацию по отношению к лицам, приехавшим из Китая. Так она прокомментировала сообщения СМИ об отказе некоторых заведений обслуживать граждан КНР.

Новый коронавирус в Китае

"Создание стигмы неприемлемо. Если гражданин из Китая, это не означает, что он обязательно болен. Мы должны воздерживаться от такого отношения", - сказала чиновница.

Тикарадзе также сообщила, что 31 января самолет ВВС Турции может эвакуировать застрявших в Ухане граждан Грузии, если они согласятся уехать на родину. В Турции их поместят на карантин. По словам министра, пока на эвакуацию согласились четыре гражданина Грузии.

Глава Минздрава заверила, что Грузия готова к приему заболевших коронавирусом, если в будущем возникнет такая необходимость.

На утро 31 января в Китае было подтверждено 9720 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 105 случаев зафиксировали 19 других стран. Днем коронавирус выявили у двух граждан КНР в России - в Тюменской области и Забайкалье.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Грузия Минздрав Китай Турция Екатерина Тикарадзе

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