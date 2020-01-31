Глава Минздрава Грузии призвала "не клеймить" всех приехавших из Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе назвала недопустимой какую-либо дискриминацию по отношению к лицам, приехавшим из Китая. Так она прокомментировала сообщения СМИ об отказе некоторых заведений обслуживать граждан КНР.

"Создание стигмы неприемлемо. Если гражданин из Китая, это не означает, что он обязательно болен. Мы должны воздерживаться от такого отношения", - сказала чиновница.

Тикарадзе также сообщила, что 31 января самолет ВВС Турции может эвакуировать застрявших в Ухане граждан Грузии, если они согласятся уехать на родину. В Турции их поместят на карантин. По словам министра, пока на эвакуацию согласились четыре гражданина Грузии.

Глава Минздрава заверила, что Грузия готова к приему заболевших коронавирусом, если в будущем возникнет такая необходимость.

На утро 31 января в Китае было подтверждено 9720 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 105 случаев зафиксировали 19 других стран. Днем коронавирус выявили у двух граждан КНР в России - в Тюменской области и Забайкалье.