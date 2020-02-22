Поиск

В Тбилиси медики изолировали четырех авиапассажиров из Тегерана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Четыре пассажира рейса Тегеран-Тбилиси в субботу вечером в рамках мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса (COVID-19) прямо из аэропорта были доставлены в тбилисскую инфекционную больницу, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, причиной изоляции четырех прибывших из Ирана человек стала высокая температура, которую медики зафиксировали у них при проверке в аэропорту.

В администрации инфекционной больницы заявили журналистам, что граждане Ирана будут проверены на коронавирус.

Ранее в субботу руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что координационный совет, созданный в Грузии по поручению премьер-министра в связи с коронавирусной инфекцией, уже два дня обсуждает возможную приостановку прямого авиасообщения с Ираном, где ухудшилась эпидемситуация с этим вирусом.

"В соседнем Иране, с которым у нас интенсивные туристические и бизнес-отношения, эпидситуация по коронавирусу, к сожалению, ухудшается, что является серьезной проблемой для его соседей. Некоторые страны, в частности, Кувейт, Ирак уже приняли решение и, соответственно, и в Грузии тоже будут приняты необходимые решения", - сказал Гамкрелидзе.

По информации Минздрава Грузии, на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

Накануне Грузия эвакуировала из Китая 34 своих граждан, которые пройдут двухнедельный карантин на территории медицинского комплекса в городе Сачхере. По заявлению Гамкрелидзе, все эти граждане здоровы, но в течение всего периода карантина за ними будет вестись тщательное наблюдение.

Грузия

Новости

В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне прошла акция против экстрадиции Ассанжа в США

Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Сирия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе

Украинская полиция "взяла в кольцо" санаторий с эвакуированными из Китая

Украинская полиция "взяла в кольцо" санаторий с эвакуированными из Китая

В Иерусалиме застрелили палестинца, который бросился с ножом на полицейского

Албания выдала России воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Почти 1,5 тысячи человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Почти 1,5 тысячи человек заразились коронавирусом за пределами Китая

Китайские врачи опубликовали статистику по коронавирусу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');