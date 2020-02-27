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Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Иск Трампа к New York Times, стрельба на пивоваренном заводе в Милуоки и отмена учений США и Южной Кореи из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Штаб Трампа подал в суд на New York Times за статью о российском вмешательстве. Речь идет о прошлогодней публикации в разделе "Мнения", в которой говорилось о "всеобъемлющей сделке" между РФ и Трампом. Как считают в предвыборном штабе президента, газета намеренно опубликовала недостоверную информацию, чтобы навредить кампании Трампа. Издание расценило иск как попытку штаба "наказать автора за мнение, которое считает неприемлемым".

- В Китае за сутки от коронавируса умерли 29 человек, заразились 433. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 2744 человек, заболевших - 78497. Из больниц выписали уже почти 32,5 тысячи человек. В то же время в Южной Корее число заразившихся превысило 1,5 тысячи человек, за сутки там выявлено 334 новых случая заболевания. На фоне распространения инфекции Сеул и Вашнгтон решили перенести совместные военные учения на неопределенный срок, хотя ранее вопросы здравоохранения никогда не мешали учениям союзников.

- В США на пивоваренном заводе Molson Coors в Милуоки произошла стрельба. Погибли пять человек, нападавший покончил с собой. Стрелком оказался "активный работник" этого завода. Причины, по которым 51-летний мужчина решил напасть на коллег, неизвестны.

- Счетная палата в ходе проверки не обнаружила водопровод и канализацию в трети детских поликлиник. Более чем в половине медучреждений отсутствует горячее водоснабжение, в четырех из десяти - центральное отопление. Также в числе выявленных проблем - нехватка врачей и отдаленность больниц в небольших населенных пунктах.

- Россия призвала США срочно оказать помощь летчику Ярошенко, состояние которого резко ухудшилось. Российские дипломаты выразили надежду, что россиянину, отбывающему срок в американской тюрьме, "будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение", и пообещали вскоре навестить его в тюрьме.

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