Южная Корея и США отложили совместные учения из-за вспышки коронавируса

Проблемы в сфере здравоохранения впервые помешали учениям союзников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея и США решили отложить свои весенние совместные военные учения из-за растущей обеспокоенности по поводу распространения коронавируса COVID-19, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Альянс Южной Кореи и США решил отложить до дальнейших указаний запланированные на данный момент командно-штабные учения в первой половине года в связи с повышением уровня кризисной ситуации с коронавирусом COVID-2019 до "серьезного"", - сообщили в совместном заявлении начальник отдела по связям с общественностью комитета штабов Ким Чжун Нак и его американский коллега Ли Питерс.

Альянс подтвердил приверженность "обеспечению надежного военного сдерживания и поддержанию надежной комбинированной оборонительной позиции" для защиты Южной Кореи от угроз.

Это первый случай, когда союзники решили отложить учения из-за проблем в сфере здравоохранения.

По последним данным, в Южной Корее подтверждено 1595 случаев заболевания новым типом коронавируса, скончалось 12 человек. При этом среди южнокорейских военнослужащих зарегистрирован 21 случай заражения, один заболевший есть среди американских служащих.

Тем временем госдепартамент США призвал американцев пересмотреть планы на поездки в Южную Корею. Как сообщается на сайте ведомства, уровень опасности посещения Южной Кореи повышен до третьего по четырехуровневой шкале.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключил, что в перспективе Соединенные Штаты могут ограничить авиасообщение с Южной Кореей, а также с Италией, где наблюдается резкий рост числа инфицированных COVID-2019. Однако, по его словам, время для таких мер "пока не наступило".