Россия призвала США срочно оказать медпомощь летчику Ярошенко

Посольство РФ заявило о резком ухудшении самочувствия россиянина в американской тюрьме

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне обратилось к американским властям с запросом о срочном оказании помощи россиянину Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его состояния, говорится в сообщении российского диппредставительства.

Российские дипломаты ожидают, что Ярошенко "будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение".

"Это является прямой обязанностью американских властей. За длительное время пребывания в тюрьме здоровье Ярошенко серьезно пошатнулось", - заявили в посольстве.

Там также сообщили, что в ближайшее время российские дипломаты посетят российского гражданина в тюрьме.

В конце ноября посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой оказать помощь Ярошенко. Дипломат подчеркивал, что Ярошенко страдает от "многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья, вызванные злоупотреблениями, одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи".

Дело Ярошенко

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.