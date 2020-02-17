Автосалон в Пекине перенесли из-за коронавируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Намечавшийся на апрель пекинский автосалон Auto China отложили на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

Организаторы объяснили это решение интересами безопасности здоровья участников и посетителей мероприятия. Новые даты автошоу будут объявлены позднее.

Автосалон первоначально планировался на 21-30 апреля. Он проходит в Пекине раз в два года и входит в число самых крупных подобных мероприятий наряду с автосалоном во Франкфурте-на-Майне и Детройте.

Всего на утро 17 февраля в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга было подтверждено 70 635 случаев заражения, за пределами КНР - 688. В Китае умерли 1772 заболевших (включая одного жителя Гонконга и одного жителя Тайваня), за пределами Китая - трое. В Китае вылечились 10 844 человека.