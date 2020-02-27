Брату экс-президента Украины Ющенко аннулировали докторскую степень

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Аттестационная коллегия министерства образования и науки Украины отменила три научные степени доктора и кандидата наук, в том числе брата третьего президента страны (2004-2010) Виктора Ющенко - Петра Ющенко, сообщила пресс-служба Минобразования.

Решение спецсовета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко (специальность "История Украины") отменено из-за несоответствия критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности она не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые касались бы важной научной или научно-прикладной проблемы, в ней также есть текстовые заимствования и некорректные ссылки.

Тема диссертации Петра Ющенко - "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)".