В Google Translate впервые за четыре года добавили пять новых языков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В сервис Google Translate впервые за четыре последних года добавили новые языки, сообщается в пресс-релизе компании Google.

Отныне пользователям сервиса переводов стали доступны татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия, индоевропейский язык, на котором говоря в индийском штате Орисса). "Теперь Google Переводчик поддерживает 108 языков", - отмечается в пресс-релизе.

"На каждом из пяти добавленных языков с помощью Google Переводчика можно переводить как тексты, так и сайты. Для татарского, уйгурского и руанда доступна еще и виртуальная клавиатура", - говорится в сообщении компании.

Там также добавили, что пока качество перевода на новые языки неидеально, "однако мы надеемся, что несмотря на это, наш сервис поможет миллионам людей". В пресс-релизе также говорится, что пользователи, говорящие на одном из недавно добавленных языков, могут присоединиться к сообществу Google Translate (сообщество энтузиастов, совершенствующих работу сервиса), чтобы помочь улучшить качество машинного перевода.

В компании пояснили, что обучают Google Translate "по уже существующим в интернете переводам". "Но по некоторым языкам онлайн-контента не так много, поэтому их труднее добавить в систему", - говорится в сообщении Google.

Google Translate – онлайн-сервис и приложение-переводчик для мобильных устройств. Также сервис интегрирован в браузер Google Chrome и позволяет быстро перевести открытую веб-страницу.