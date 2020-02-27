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Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном, полеты продолжат только "Аэрофлот" и иранский перевозчик Mahan Air, сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской республики Иран и в обратном направлении", - сказали в ведомстве.

Что касается "Аэрофлота" и Mahan Air, то из Москвы в Иран и обратно, они будут летать только через терминал F столичного аэропорта "Шереметьево", отметили в Минтрансе. Решение принято для предупреждения завоза и распространения нового коронавируса в России, пояснили в ведомстве.

"Аэрофлот" и Mahan Air выполняют прямые регулярные рейсы между Москвой и Тегераном

Ранее в четверг стало известно, что Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Иран, а также в Италию и Южную Корею из-за ситуации с распространением "уханьского" коронавируса в этих странах. Накануне, 26 февраля, воздержаться от посещения Ирана и двух других упомянутых стран рекомендовал россиянам МИД РФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщала, что Россия с 28 февраля введет запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных.

Ранее в четверг иранские СМИ сообщили, что число жертв коронавируса в стране достигло 26 человек. Еще у 212 человек подтвержден факт заражения. По информации СМИ, случаи инфицирования зафиксированы в 20 из 31 провинции Ирана. Среди зараженных оказались представители иранских властей, в частности, глава одного из комитетов парламента Ирана, а также заместитель министра здравоохранения республики.

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Минтранс РФ Иран Аэрофлот Mahan Air

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