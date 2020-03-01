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С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией

С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

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