С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).