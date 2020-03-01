С 1 марта отключен Wi-Fi в московском наземном транспорте

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня услуга по предоставлению беспроводного интернета не удовлетворяет требования пользователей, ее действие будет приостановлено. "Мосгортранс" подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.

"Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы", - сказали в пресс-службе.

Первые автобусы в Москве с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.

Между тем в Московском метрополитене продолжает работать сеть бесплатного Wi-Fi MT_Free.