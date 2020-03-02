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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:08

Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель на фоне распространения COVID-19

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер не стал пожимать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне распространения коронавируса, пришедшего из Китая.

На распространенных в СМИ видео канцлер перед началом заседания проходит мимо министра и протягивает ему руку, но Зеехофер руки в ответ не подает и объясняет Меркель причину. Канцлер улыбнулась в ответ и затем, когда заняла свое место, заявила в микрофон, что глава МВД страны прав.

По последним данным, которые приводит South China Morning Post, в Германии зарегистрировано 150 случаев заболевания новым коронавирусом. Погибших нет.

В ФРГ, в отличие от соседней Франции, официальных рекомендаций о запрете рукопожатий нет. Во Франции минздрав страны посоветовала жителям ограничить такого рода физические контакты, чтобы не распространять вирус.

Германия

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