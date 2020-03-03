На Украине не зафиксировали случаев заболевания коронавирусом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине сегодня нет, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"На данных момент подтвержденных случаев не было, но тесты проводятся постоянно, и мы должны быть готовы к тому, что вирус может быть и у нас", - сказал Радуцкий во вторник на утреннем пленарном заседании Верховной рады.