Во Франции число заразившихся COVID-19 за сутки выросло более чем на 100 человек

В Великобритании зафиксировали 47 новых случаев инфицирования

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Медики зафиксировали 577 случаев заражения коронавирусом во Франции, сообщает в пятницу местное телевидение со ссылкой на данные Минздрава.

Общее число пациентов, скончавшихся из-за коронавируса Covid-19 во Франции, достигло девяти. Таким образом, за сутки число заболевших в стране выросло более чем на 100 человек.

Кроме того, власти Великобритании в пятницу подтвердили еще 47 новых случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщил телеканал Sky News. Таким образом, число инфицированных в Великобритании достигло 163.

Кроме того, по данным Sky News, в Соединенном Королевстве, предположительно, от коронавируса скончался второй человек - мужчина в возрасте 80 лет. Телеканал отмечает, что врачи ожидают результатов анализов, чтобы подтвердить, связан ли этот случай летального исхода с заражением коронавирусом в стране.

В общей сложности, по данным британского Минздрава, в стране врачи протестировали на коронавирус более 20 тыс. человек.

По состоянию на 6 марта, в мире выявлено более 100 тыс. случаев заражения уханьским вирусом, скончались более 3,4 тыс. человек.